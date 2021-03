Galbiati a FN: “Acquisti sbagliati? Probabilmente la Fiorentina non ha valutato tutte le componenti. Sarri vuole andare in una squadra dove si possa programmare a lungo termine e a Firenze questo ancora non è possibile”

Per un’analisi sul momento della Fiorentina dopo la sconfitta contro l’Udinese ma non solo, la redazione di Fiorentinanews.com ha intervistato l’ex difensore gigliato Roberto Galbiati: “Fiorentina svogliata? Direi che a Udine è praticamente restata a casa. Una partita giocata male con poca determinazione da parte della squadra di Prandelli. L’Udinese non meritava di vincere ma forse ha impostato meglio il match rispetto ai viola. Errori in difesa? Non darei la croce addosso solo alla difesa. Credo che tutta la squadra non ha giocato contro l’Udinese. Poi un errore ci può stare all’interno dei 90 minuti. Campagna acquisti? Quando si compra un calciatore penso che debba essere valutato a 360 gradi, e quindi anche di testa, inteso come atteggiamento. Probabilmente la Fiorentina non ha valutato tutte le componenti. Sarri? Non penso venga a Firenze. Credo che voglia andare in un posto dove si possa programmare a lungo termine. Alla Fiorentina ancora non è possibile programmare a lungo termine”.