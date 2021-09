Galbiati: “Biraghi? Qualche dichiarazione fuori posto, ma è un giocatore di cuore. Vlahovic può fare 20 gol”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, a Toscana Tv ha parlato così di Cristiano Biraghi ma non solo: “Penso che lui sia un calciatore di cuore, quando è in campo da sempre tutto. Poi può sbagliare, ma quello è umano. Ma lui da sempre l’anima per la squadra per cui gioca. Va detto che qualche dichiarazione lo scorso anno poteva evitersela.

Su Vlahovic ha aggiunto: “Credo possa arrivare a 20 gol anche quest’anno. Lui si sta adattando al gioco di Italiano ma anche la squadra si sta adattando a lui”.