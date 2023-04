Galbiati: “Coppa Italia obiettivo più fattibile per la Fiorentina. Stadio? A rimetterci di più sarebbero i tifosi”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, intervistato dal Brivido Sportivo, ha toccato vari argomenti di attualità viola: “La Coppa Italia è l’obiettivo più fattibile, la Conference League è una possibilità in più, ma più ardua da raggiungere. Adesso si entra nella parte più importante della stagione, tanto complicata quanto decisiva. Credo però che la Fiorentina possa concluderla in modo positivo, storico. Magari centrando un obiettivo. Due anni lontani dal Franchi? I più onerati da questa situazione sono i tifosi, che debbono sostenere grossi sacrifici economici per gli spostamenti”.