Galbiati: “Da ex giocatore non posso dire che quello su Gonzalez era rigore, però l’argentino deve stare attento: se dà l’idea di essere un tuffatore…”

Roberto Galbiati, ex calciatore della Fiorentina, ha commentato a Lady Radio il discusso episodio del calcio di rigore concesso alla squadra viola per un fallo su Nico Gonzalez. Sentite come la pensa Galbiati:

“Devo essere sincero, da giocatore non posso ammettere che quel rigore c’era. Gonzalez si lascia cadere su un tocco leggero di Karsdorp; d’altro canto, il fallo di Cristante nel secondo tempo mi pareva netto. Ad ogni modo, Nico deve stare attento a non esagerare e non farsi passare per un tuffatore, perché la voce poi gira tra gli arbitri, che non gli fischierebbero più niente”.