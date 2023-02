Galbiati: “Ikonè e Gonzalez devono fare di più. La Fiorentina può giocarsela con il Milan, su Cabral dico che…”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, ha parlato così a Lady Radio: “Tutti ci aspettiamo molto di più sia da Ikonè che da Gonzalez. Con i tre punti di ieri, la Fiorentina ha una situazione un po’ più tranquilla in classifica. Domenica al Franchi arriva il Milan, i rossoneri si sono rimessi in corsa con prestazioni importanti. Se la Fiorentina è quella di Verona, contro la compagine rossonera se la può giocare. Cabral? E’ il calciatore del momento. Non solo perchè segna, anche a Verona ha messo in mostra un’ottima prestazione. Jovic è stato impalpabile ieri”.