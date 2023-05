Galbiati: “La rosa della Fiorentina è più forte dello scorso anno e lo dimostrano le finali raggiunte. Italiano schiererà Castrovilli accanto ad Amrabat”

Ha parlato a Lady Radio l’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati che ha analizzato la sfida tra Fiorentina ed Inter parlando dei singoli e del momento viola.

Ecco le parole di Galbiati: “La partita di Torino ha dimostrato che anche chi entra dalla panchina può dare delle risposte importanti. L’Inter ha la rosa più forte del campionato italiano, la Fiorentina nel complesso non ha una panchina come quella nerazzurra ma ha le sue risorse”.

“Ormai le caratteristiche dell’Inter la Fiorentina le conosce, è importante preparare la gara sul piano mentale. Il calciatore trova da solo le motivazioni in questi casi. Meglio non stare troppo addosso ai giocatori, non caricandoli di eccessive pressioni. L’allenamento a porte aperte di ieri per me è un bene, è piacevole. Si vede l’entusiasmo della gente, ora con questa privacy ci sono molte più barriere ma io tornerei ai tempi in cui almeno ad un paio di sedute a settimana i tifosi potevano assistere”.

“Credo che la rosa della Fiorentina sia più forte di quella dello scorso anno, basti pensare agli obiettivi raggiunti. Penso che nessuno avrebbe scommesso sulla Fiorentina in due finali quest’anno. Comunque vada l’annata resta positiva. Gonzalez non ha giocato al meglio ma è stato concreto nel momento del bisogno. Bisogna capire come stia Amrabat, ma credo inizialmente Italiano schiererà Castrovilli accanto a lui, non Mandragora“.