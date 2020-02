L’ex giocatore e vice allenatore della Fiorentina Roberto Galbiati ha commentato a Lady Radio alcuni aspetti sulla partita di domani che la squadra viola giocherà contro l’Udinese. Queste le sue parole: “Quando i giocatori sono in campo pensano solo alla partita e agli obiettivi da raggiungere. Per quanto riguarda l’undici iniziale comincerei con Cutrone in panchina e la coppia Vlahovic-Chiesa in attacco. In regia al momento preferisco Badelj“.