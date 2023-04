Galbiati: “Mi sta piacendo la gestione della rosa di Italiano. Dodô affidabile anche in fase difensiva”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato così a Lady Radio: “Mi sta piacendo la gestione della rosa, ieri poco turnover perché la semifinale di Conference è ormai cosa praticamente fatta, dovremmo suicidarci per non passare giovedì. Tutti remano dalla stessa parte, diventa più facile fare tutto”.

Poi ha aggiunto: “Dodo è tornato il calciatore che giocava in Ucraina. Con Gonzalez è stato il migliore in campo. Odriozola mi sembrava meglio quando spingeva, ma Dodo è più affidabile in difesa”.