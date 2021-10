Galbiati: “Ormai le squadre conoscono la difesa di Italiano. I sudamericani potevano partire subito. Vlahovic? Il migliore in campo”

L’ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla gara contro il Venezia: “Il gol subito? E’ bastata una palla filtrante per perdere. Italiano predilige la difesa alta, ma sul gol Milenkovic era posizionato male, Igor era largo e Biraghi alto. Ormai le squadre conoscono la filosofia di gioco di Italiano, che è da 2 anni che gioca in Serie A”.

Prosegue: “E’ stata la partita peggiore dei viola finora, la metà delle partite le abbiamo perse. Italiano dovrebbe essere più coerente con le scelte, ad esempio Benassi ha giocato terzino contro l’Inter perché non c’era Venuti, ma ieri è stato messo lo stesso in quel ruolo, mi sembra un po’ esagerato. I giocatori che tornavano dal sudamerica hanno avuto 2 giorni in più rispetto alle altre squadre e sono partiti dalla panchina. Vlahovic? ha dimostrato di essere tra i migliori contro il Venezia, ed è stato d’aiuto anche in fase difensiva, ha avuto poche occasioni. Comunque non mi pare uno spogliatoio spaccato. Amrabat? Iachini veniva criticato perché lo metteva davanti alla difesa, non vedo perché non dovremmo farlo ora. Io proverei Pulgar davanti alla difesa e Torreira mezzala, anche perché Bonaventura pare in fase di calo”.