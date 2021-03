Galbiati: “Prandelli non è più quello di una volta, anche se c’erano altri calciatori. Mancano le motivazioni ai calciatori”

L’ex calciatore della Fiorentina Roberto Galbiati a Toscana Tv ha commentato così la sconfitta viola contro la Roma: “Secondo me Prandelli non è più quello di una volta, quello dei 5 anni alla grande a Firenze. Il primo Prandelli aveva la forza anche di motivare la squadra, anche se c’erano altri calciatori. Quello che manca quest’anno in panchina è la mancanza di motivazioni e di voglia ai calicatori”.