Galbiati: “Ranieri può sostituire Igor e Baschirotto è un nome interessante. Critiche esagerate a Terracciano, ha salvato spesso la Fiorentina”

L’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha commentato varie dinamiche attuali della Fiorentina. Galbiati si è soffermato su campo e mercato, analizzando la situazione di vari singoli. Ecco cosa ha detto: “Serve capire chi vuole restare alla Fiorentina, e farlo con convinzione, malvolentieri è brutto. L’annata è positiva malgrado le finali perse. Chi non è convinto, è meglio che se ne vada. Rifarei la Conference League, l’Europa è una vetrina importante e porta l’Europa League in caso di vittoria. Ranieri può sostituire Igor, è mancino ed ha sempre riposto politicamente quando chiamato in causa. Serve però un altro centrale, a maggior ragione in caso di Europa. Baschirotto? Ha fatto molto bene a Lecce, ha ottenuto la chiamata dell’Italia. E’ interessante, ha forza e carattere e può far comodo”.

“Terrei anche Martinez Quarta, è adatto per la Fiorentina di Italiano. Gli serve però continuità, può ancora crescere. Con Italiano servono giocatori veloci e bravi tatticamente. Ultimamente credo le critiche a Terracciano siano state esagerate, spesso ha tolto le castagne dal fuoco. Un portiere di maggior valore può servire, ma non darei addosso a Terracciano. Orsolini è utile, mi piace, e alla Fiorentina forse serve più calciatore così che un fenomeno”.