Galbiati: “Serio ed affidabile, Ranieri è un giocatore perfetto per ogni allenatore. Con la Salernitana la Fiorentina deve schierare la miglior formazione possibile”

L’ex difensore gigliato Roberto Galbiati ha parlato delle imminenti sfide della Fiorentina, a cominciare dal turno infrasettimanale di domani. Ecco cosa ha detto l’ex calciatore viola: “La Salernitana ha dimostrato di essere una buona squadra e non è ancora salva. La Fiorentina deve andare a giocarsi la propria partita. Schiererei la miglior formazione possibile. Se la Fiorentina dovesse perdere a Salerno l’Europa sarebbe quasi andata in campionato, anche se c’è da monitorare la situazione della Juventus. Credo che per l’anno prossimo i bianconeri avranno una penalizzazione, va capito cosa accadrà con le competizioni europee. Avendo però poi la semifinale col Basilea, cercherei di risparmiare alcuni giocatori nella sfida col Napoli“.

“Jovic? Da 6 striminzito nel primo tempo, ha fatto una buona partita nel secondo. Non ha segnato ma ha fatto assist, s’è mosso bene. Ha giocato con la squadra, l’ho visto più partecipe ed in crescita. Tuttavia c’è da dire che la Sampdoria è una squadra allo sbando. Ranieri si è dimostrato serio ed ha sempre fatto il suo quando chiamato in causa. L’allenatore è contento di avere questa tipologia di calciatore che non reclama ed offre la prestazione se il tecnico lo schiera. Bonaventura? Lo porterei in panchina dandogli un po’ di minuti per valutarne la condizione. Non lo schiererei dal primo minuto”.