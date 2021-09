Galbiati: “Se la Fiorentina esce con buoni risultati dalle partite con Inter e Napoli deve essere tenuta in considerazione per l’Europa”

A Lady Radio, il doppio ex di Inter e Fiorentina Roberto Galbiati ha analizzato così il match di stasera: “Al Franchi sarà una partita vera, di vertice. L’Inter ha avuto un calendario abbastanza agevole, ma vincere in Serie A non è mai facile per nessuno, con tanti gol di scarto ancora di più. La Fiorentina mi sembra una delle squadre più in forma del campionato, per i nerazzurri sicuramente non sarà una passeggiata”.

Poi ha continuato: “Se la Fiorentina esce con buoni risultati dalle partite con Inter e Napoli deve essere tenuta in considerazione per l’Europa”.