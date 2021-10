Cresce l’interesse della Fiorentina per Borja Mayoral, lo spagnolo scala le gerarchie per il post Vlahovic

La Fiorentina è a caccia di un centravanti forte e affidabile, sia perché non è sicuro (anzi!) che Vlahovic resti dopo la sessione di mercato di gennaio, sia perché, anche nel caso restasse, serve una punta che sostituisca Kokorin. Rudy Galetti, giornalista di Sportitalia ha twittato in merito all’interessamento viola per Borja Mayoral: “Fiorentina, cresce l’interesse per Borja Mayoral. Dopo i primi contatti avvenuti questa estate con l’entourage del giocatore della Roma, lo spagnolo scala le gerarchie tra i nomi seguiti dai per il dopo Vlahovic”.

