Galli: “A gennaio si riaprirà il discorso esterno e attaccante sul mercato per la Fiorentina. Sottil…”

Il giornalista de La Nazione Riccardo Galli ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Penso che Italiano debba dosare meglio la bellezza del gioco che si è visto contro l’Inter. Magari con un gioco leggermente meno bello ma sempre intenso. La bella cosa vista per mezz’ora si è trasformata in una meno bella. L’importante è non andare fuori giri. Sottil a me piace, ma deve crescere e contro l’Inter si è visto, è mancato quando doveva dimostrare di essere maturato definitivamente”

E sul mercato: “Con l’esterno, soprattutto per Berardi, la Fiorentina si è scontrata sul muro di gomma del Sassuolo e la questione non finita. Sappiamo per certo che la società viola ha cercato un esterno e un attaccante e a gennaio il discorso tornerà fuori. Non credo che la classifica determinerà le scelte sul mercato della Fiorentina, almeno che le cose non vadano o benissimo o malissimo”.