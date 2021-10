Galli: “A Vlahovic si può dire poco, si danna per la squadra. Farei giocare Kokorin per qualche partita”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, interpellato a Lady Radio, ha parlato della situazione relativa a Dusan Vlahovic: “Una situazione del genere mi sembrava sin troppo evidente. Credo che ci sia già movimento economico tra il calciatore e il procuratore. Altrimenti non avrebbero mai rinunciato a questi soldi”.

Poi sulla vicenda ha aggiunto: “A Vlahovic penso non si possa dire assolutamente niente, dato che si danna l’anima per la squadra. Se questa è la situazione, io farei giocare Kokorin per qualche partita”.