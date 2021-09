Galli: “Adesso la Fiorentina vuole essere protagonista in campo e non aspetta gli altri. Se una sconfitta deve rimettere in discussione tutto, allora è bene andare a seguire il curling non il calcio”

C’è un clima nuovo intorno alla Fiorentina. Un clima che sottolinea l’ex portiere e dirigente viola, Giovanni Galli, intervenuto a Lady Radio: “Adesso si va allo stadio con l’intento di essere protagonisti di una partita e non vedere cosa fa un avversario. Con l’Inter la Fiorentina dovrà giocare senza snaturarsi, facendo la stessa prestazione delle prime partite”.

Poi aggiunge: “La crescita di una squadra passa anche attraverso dei passi falsi. I viola hanno perso all’Olimpico, ma si sono poste le basi per tre vittorie di fila. Se una sconfitta deve rimettere in discussione tutto vuol dire che non abbiamo capito nulla e andare a seguire il curling, non il calcio”.