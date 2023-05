Galli: “Aquilani il più bravo allenatore tra i Primavera, il suo passaggio in prima squadra sarebbe naturale. Ma fossi in lui starei attento perché…”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, sull’estremo difensore viola, Michele Cerofolini, ha detto: “E’ un ragazzo che è sempre stato al suo posto e nel momento in cui si sarebbe potuto confrontare con un campionato vero si è infortunato. E’ stato salvato dal contratto lungo che aveva con la Fiorentina poi è stato bravo a farsi trovare pronto dopo l’infortunio di Sirigu. Contro il Sassuolo potresti dargli continuità, una partita in più gli fa curriculum e potrebbe dargli ulteriori certezze in vista del futuro. E poi Terracciano è quello, ormai lo conosciamo”.

Intanto l’allenatore della Primavera gigliata, Alberto Aquilani, è davanti a un bivio e potrebbero aprirsi le porti di una prima squadra (anche quella gigliata) per lui: “Aquilani ha dimostrato in questi quattro anni di essere il più bravo allenatore per quel livello – ha detto Galli – E’ vero però anche che la Fiorentina e il Torino hanno le squadre Primavera più vecchie. Conosce la piazza, è apprezzato dalla dirigenza e sarebbe naturale un suo passaggio in prima squadra. Ma Firenze è una città ambiziosa e fossi in lui starei attento a non buttare a mare quattro anni di lavoro importanti andandosi a confrontare con una realtà difficile come questa”.