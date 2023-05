Galli: “Bravo Cerofolini, che deve giocare anche contro il Sassuolo: non c’è ragione per rischiare Terracciano. Futuro della porta viola? Molti gli scenari possibili”

L’ex portiere, tra le altre, della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio per parlare anche di Michele Cerofolini: “Molto con tento per un ragazzo che è sempre stato abbastanza sfortunato, con gli infortuni. Bravo a sfruttare l’occasione, che prima o poi doveva arrivare. Contro il Sassuolo? Farei senza dubbio giocare lui. Non c’è ragione per rischiare Terracciano“.

Sul futuro della porta viola: “Vannucchi e Martinelli hanno grandi prospettive. Si aprono possibili scenari, perché si potrebbero attendere ancora per un paio d’anni investendo su altri giovani, ma con esperienza. Penso a Caprile o a Turati: sarebbero operazioni eccellenti, tecnicamente ed economicamente parlando. Altra soluzione? Vicario per dieci anni”.