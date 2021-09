Galli: “C’è un progetto dopo due anni trascorsi nella confusione più totale. Ma Deulofeu sarebbe stato molto utile alla causa della Fiorentina”

L’ex direttore sportivo e portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto a Lady Radio, ha detto su questo inizio campionato dei viola: “Finalmente è l’anno zero dopo due anni trascorsi nella confusione più totale. Si sta cercando di fare un percorso dove ci sia un progetto di squadra. Sarà un percorso ad ostacoli, ma dopo Gattuso è stato preso allenatore bravo e preparato che ha inciso sulla testa dei giocatori. E ha mantenuto tutti i ragazzi dentro lo spogliatoio, non c’è nessuno che è stato messo in un’altra stanza”.

Ma qualcosa da cambiare, per il futuro c’è: “Bisogna migliorare però sugli esterni, Gonzalez a parte. Credo che Deulofeu sarebbe stato un giocatore molto utile alla causa viola”.