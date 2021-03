Galli: “Curioso di vedere le scelte di Prandelli per il Milan. Vlahovic fenomenale”

L’ex portiere della Fiorentina ed oggi opinionista, Giovanni Galli, è intervenuto sulle frequenze di Lady Radio.

Queste le sue parole: “La sconfitta contro il Parma avrebbe cambiato tutto, invece quel pareggio e la vittoria contro il Benevento sono stati risultati importanti per la lotta salvezza. Al di là della sconfitta contro la Juventus, il Cagliari ha dimostrato di essere vivo mentre il Torino continua a perdere. La Fiorentina deve dare continuità alla prestazione del primo tempo di sabato, annientando la squadra di Inzaghi. Quello che mi ha un po’ preoccupato, invece, è l’inizio del secondo tempo: dopo il gol del 3-1, il Benevento ha avuto una clamorosa occasione. Se avesse segnato, non si sarebbe messa bene. Vlahovic? Prestazione fenomenale, il terzo gol è da grandissimo attaccante. Al Vigorito ci sono state delle assenze importante e chi era in campo ha dato delle risposte positive: adesso sono curioso e aspetto le scelte di Prandelli per la Fiorentina che scenderà in campo contro il Milan. Lo stesso Caceres ha fatto un’ottima partita su entrambi i fronti”.