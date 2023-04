Galli: “Dopo il secondo gol Italiano aveva una faccia come per dire “questa pratica è già stata risolta”. Non vorrei che questo pensiero si fosse trasferito a tutta la squadra”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto su Lady Radio per parlare della sconfitta subita dalla formazione viola a Monza.

“Ho ancora negli occhi un’immagine precisa – ha detto Galli – Nel momento in cui la Fiorentina segna il 2-0, Italiano è con i piedi dentro il campo che parla con Dodô. I giocatori si abbracciano e lui ha una faccia come per dire “questa pratica è già stata risolta”. E non vorrei che questo pensiero si fosse trasferito a tutta la squadra. Non riesco a concepire il fatto di dire, si molla una competizione per puntare decisamente su un’altra”.

E ancora: “Il gol del 2-1 è il solito gol che la fiorentina prende. Martinez Quarta anche in passato aveva già commesso quell’errore. La colpa non è di Terracciano, su rinvio del giocatore avversario la palla non si fa mai rimbalzare. Il portiere non ha responsabilità in questo caso; può intervenire su una palla tesa e lunga, ma sulla palla che rimbalza il portiere perde ogni vantaggio uscendo dall’area di rigore, non potendo utilizzare le mani”.