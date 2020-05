Galli: “E’ tutto pronto per il funerale del calcio. Gli infortuni sono un problema, pensate che Manolas…”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “C’è grandissima improvvisazione nel mondo del calcio. Si sta dicendo che il mondo dei dilettanti non potrà ripartire fino a quando non ci sarà il vaccino. La Bundesliga è ripartita e i numeri televisivi hanno dimostrato che è stata la scelta giusta. Non credo che la Merkel abbia deciso di mettere in pericolo i calciatori, ma semplicemente ha deciso di far tornare in campo il campionato. Se si continuerà così, siamo destinati a fare un funerale al calcio: altrimenti, il mondo del pallone da zero non può ripartire. Anche gli allenamenti sono un problema, perché spesso mancano i preparatori atletici e i calciatori sono maggiormente soggetti ad infortuni. Oltretutto dopo un lungo periodo di inattività. Manolas si è infortunato facendo calcio-tennis, un giochino da evitare quando si torna in campo dopo molto tempo”.