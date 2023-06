Galli: “Giusto salire di livello in porta: Terracciano sarebbe un lusso da secondo. Italiano merita credito sul mercato, voleva Provedel. Su Nzola e Retegui dico che…”

A Lady Radio Giovanni Galli affronta il tema portiere per la Fiorentina per poi spostarsi anche in attacco. Ecco le parole dell’ex estremo difensore gigliato: “Se la Fiorentina vuole crescere ancora di più, deve avere due portieri di pari valore ed affidabili. Terracciano è affidabile ma è normale guardare anche a qualcosa di diverso, per alzare il livello, con un giocatore che dia maggiori garanzie. Terracciano ha sempre risposto presente quando chiamato in causa, sono più i punti che ha fatto guadagnare che perdere. Un ottimo secondo, sarebbe un lusso in quella veste. Bisogna però guardare al futuro. Il portiere oggi è anche un giocatore di movimento, deve rimanere portiere, ma è inevitabile che l’allenatore debba dare un giudizio a riguardo. Il portiere deve anche saper giocare a calcio, ma deve parare. Ederson è un esempio, basti pensare alla finale con l’Inter in cui è stato decisivo con tre interventi”.

“Nzola Italiano lo ha avuto e penso che si debba ascoltare il tecnico. Lo scorso anno voleva Provedel e penso sia in credito. Nzola ha determinate caratteristiche, penso sia fondamentale sapere dall’allenatore un giudizio a riguardo. Retegui è entrato nella cronaca grazie all’Italia, è vero che ha mostrato cose interessanti. Però è del Boca Juniors ed in tre anni non aveva mai giocato con loro. Serve un controllo approfondito per ogni calciatore”.