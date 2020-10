Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “Sono convinto che anche Bonaventura, quando troverà la forma migliore, potrà aiutare moltissimo la Fiorentina. Senza Ribery in questo momento se Iachini avesse voluto schierare Cutrone, avrebbe avuto tutte le carte in regola. E invece no, il mister ha dato un grande messaggio a Vlahovic: è una scelta che serve per tutelare il serbo, che ha commesso degli errori ma non può essere criminalizzato più di tanto. Chiesa? E’ un anno e mezzo che si parla del suo trasferimento alla Juventus. L’unica squadra da sempre interessata a lui sono i bianconeri: probabilmente pensavano di piazzare gli esuberi in anticipo per evitare di ritrovarsi all’ultimo. L’ultimo investimento della Vecchia Signora è stato Kulusevski: anche Morata è stato preso in prestito. A questo punto spero che vada via, anche perché a gennaio si sarebbe punto e a capo. Questa situazione non serve a nessuno, tanto meno a Chiesa“.

