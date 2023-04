Galli: “Igor può diventare uno tra i primi cinque difensori centrali presenti in Europa”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, ha speso parole importanti all’indirizzo del difensore centrale viola, Igor.

Intervenendo su Lady Radio, Galli ha dichiarato: “Igor ha sofferto Nzola, ma nella partita contro il Milan è stato straordinario e può diventare uno tra i primi cinque difensori centrali d’Europa”.

Sulle difficoltà avute dal brasiliano contro lo Spezia ha detto: “Sul piano fisico non credo che Igor debba aver paura di qualcuno. Deve però saper leggere bene le situazioni, quando vedi che hai un attaccante, come Nzola, che se sente l’uomo alle spalle per aggirarlo, devi dargli il primo contatto per fargli capire che ci sei, e poi staccarti. Su questo aspetto ci si può lavorare”.