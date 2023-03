Galli: “Il Milan mi sembrava la Fiorentina di un mese fa, con questi passaggi al portiere mi ha fatto venire due marroni!”

L’ex portiere e dirigente viola, Giovanni Galli, su Lady Radio ha parlato del successo ottenuto dalla Fiorentina contro il Milan.

“La squadra di Italiano ha interpretato e giocato l’incontro nel modo migliore. Il Milan di sabato mi sembrava la Fiorentina di un mese fa, con questi passaggi al portiere che mi hanno fatto venire due marroni. La formazione gigliata è stata brava perché ha pressato alto”.

E poi: “Certe valutazioni sui giocatori però vanno riviste. Dodô ad esempio nel primo tempo ha sbagliato 15 palloni su 16 e gli avresti dato la sufficienza per un anticipo e per il cross per Jovic. Il Dodô allo Shakhtar era molto più bravo”.