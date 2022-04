Galli: “Il problema della Fiorentina non è fisico, ma mentale. A Salerno la squadra era svuotata”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli, intervenuto a Lady Radio, si è soffermato sulle tematiche del momento.

“Tanti errori dei portieri con i piedi? Gli estremi difensori prima di tutto devono sapere parare, poi è giusto che gli si chieda anche di costruire ma non in modo manicale. Le due sconfitte di fila della Fiorentina sono arrivate a causa del contraccolpo psicologico derivato dal ko in Coppa Italia con la Juventus. A Salerno si vedeva che la squadra era svuotata, non credo fisicamente ma mentalmente”

Prosegue così Galli: “A Milano dovrà essere anche il Milan a fare la partita e questo per la Fiorentina è un vantaggio perché potrà ripartire con spazi. Questo è un difetto importante della Viola, che non sa attaccare le difese schierate. Il giorno di riposo concesso da Italiano? E’ una scelta che ci sta, alle volte un po’ di stop fa meglio di un allenamento”.