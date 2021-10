Galli: “In questo momento chiunque potrebbe marcare Callejon. Non è funzionale alle ripartenze e alla velocità dell’azione che chiede Italiano”

Analizzando la partita di ieri contro il Venezia, l’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha detto: “Vlahovic è sempre stato spalle alla porta, a prendere calci e allargare la palla verso l’esterno, dove però non c’è stato un grande aiuto. O meglio, Sottil qualcosa l’ha fatta, ma Callejon…”.

Sullo spagnolo ha aggiunto: “E’ un giocatore tattico, che gioca sull’esperienza, ma non ha fatto mezza accelerazione. Marcare Callejon, in questo momento lo può fare chiunque. Mi dispiace perché l’ho sempre stimato ma non è funzionale alle ripartenze e alla velocità dell’azione che vuole impostare Italiano“.