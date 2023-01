Galli: “Jovic non ci sta mettendo niente di suo dentro e a Firenze non si fanno sconti a nessuno. Eppure è uno di quei talenti che potevano scrivere pagine importanti”

La trasferta di Roma non porta grandi notizie per la Fiorentina anche sul fronte di Luka Jovic. Il giocatore è stato sostituito al 45′ senza aver inciso minimamente sulle sorti della propria squadra. E purtroppo non è una novità.

“Dispiace perché è uno di quei talenti del calcio che potevano scrivere pagine importanti – il commento è quello rilasciato dall’ex portiere e direttore sportivo viola, Giovanni Galli – Uno di questi è Balotelli“.

E poi: “Non ci sta mettendo niente di suo dentro. Pensava di arrivare qua con la stimmate del fuoriclasse, ma a Firenze non si fanno sconti a nessuno: o dimostri qualcosa o arrivano le critiche”.