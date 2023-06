Galli: “La Fiorentina crede molto in Bianco e vuole cederlo solo in prestito”

Questo pomeriggio il agente sportivo Beppe Galli, procuratore tra gli altri del centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, questo pomeriggio ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Radio Bruno. Questo un estratto delle sue parole:

“Non ci sono preferenze. Di richieste ce ne sono e ce ne sono state, dobbiamo solo valutare e vedere bene di trovare la squadra giusta per Alessandro. Sappiamo molto come il prossimo sia un anno molto importante per la sua carriera, che il ragazzo vuole vivere da assoluto protagonista. Valuteremo tutte le situazioni che si prospetteranno e ci metteremo a tavolino insieme alla Fiorentina per valutare quale possa essere la destinazione migliore. Fiorentina propina a cederlo in prestito? La società crede molto in questo ragazzo, è ha deciso che verrà ceduto solo con la formula prestito. Lui spera di diventare una bandiera della Fiorentina, per questo è contentissimo di andare a giocare fuori per poi tornare a giocare a Firenze dalla porta principale”.