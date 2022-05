Galli: “La Fiorentina dovrà stare attenta ai contropiedi della Roma. Belotti? Non so se è adatto al gioco di Italiano”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio della partita in programma stasera al Franchi tra i viola e la Roma. Queste le sue parole: “La Roma è una squadra che studia l’avversario e gioca su di esso. Il rischio sono i contropiedi che possono portare i giocatori giallorossi. In fatto di continuità, Abraham è l’attaccante più forte del campionato”

E sul possibile innesto Belotti: “Ha caratteristiche precise e ultimamente è sempre andato in doppia cifra. Ho bisogno di svariare molto e si spende parecchio per la squadra. Ma non so se è adatto al gioco di Italiano”.