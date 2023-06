Galli: “Musso ha fatto passi indietro ma ha grandi doti, può essere una scommessa per la Fiorentina. Dubbi su ritiro al Viola Park, ci saranno difficoltà: Firenze città molto calda”

Per parlare di portieri ma non solo, l’ex numero 1 della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio. Ecco le parole dell’ex calciatore gigliato: “Musso ad Udine aveva fatto degli ottimi campionati che lo avevano reso titolare dell’Argentina, l’anno a Bergamo non gli ha detto bene. Ha fatto dei passi indietro sotto ogni aspetto, nella copertura della porte, nelle scelte, nei risultati. Spesso accantonato per far giocare Sportiello. Ha delle grandi doti, anche se ha perso il Mondiale: potrebbe essere una scommessa perchè non può essere diventato scarso tutto insieme. Aveva fatto bene ad Udine, gli anni a Bergamo lo hanno appannato ma è da tenere in considerazione”.

Sull’imminente ritiro della Fiorentina, per la prima volta al Viola Park: “Ho qualche dubbio sulla scelta di fare il ritiro al Viola Park. Anche passare una settimana in montagna coi beniamini era bello per i tifosi viola. Faranno allenamento al mattino presto e al tardo pomeriggio. Delle difficoltà ci saranno al Viola Park. Stanno facendo le corse per il materiale, macchinari compresi. Il 12 è già il momento di iniziare. Era una cosa alla quale la proprietà viola teneva tantissimo. È comprensibile perchè è l’orgoglio di questi 4 anni, comprendo e capisco. Sapranno anche però che la giornata ha delle difficoltà a causa del caldo. Firenze è molto calda come città. L’augurio è che tutto funzioni bene perchè certe difficoltà ci saranno ed andranno gestite, sugli orari degli allenamenti e per l’accesso al pubblico. Anche l’entusiasmo del tifo viola andrà saputo gestire”.