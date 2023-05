Galli: “Nico Gonzalez va a sprazzi, è diventato un giocatore come tutti gli altri. Rivorrei la Fiorentina protagonista in campionato”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato così a Lady Radio di Nico Gonzalez: “Pensavo che potesse dare molto alla squadra, invece in quasi due anni ha fatto vedere solo il 60% del suo potenziale e francamente vorrei capire perché. Non mi basta vederlo a sprazzi, è un giocatore sul quale devo poter contare 90 minuti a partite e 38 partite a campionato. Altrimenti diventa un giocatore come tutti gli altri”.

E poi ha aggiunto: “In campionato la Fiorentina ha avuto più ombre che luci, ma la finale di Coppa Italia ha portato entusiasmo. Capisco che il percorso nel tabellone è stato agevole, ma molte squadre avrebbero messo la firma per essere in questa situazione a metà maggio. Ciò non toglie comunque che ci siano tante cose da migliorare, perché la Fiorentina deve tornare a essere protagonista in campionato”.