Galli: “Non abbiamo fatto a tempo a parlare di Kokorin come alternativa a Vlahovic che si è fatto subito male. Fino a quando il serbo fa il suo dovere la Fiorentina non lo può accantonare”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha commentato in maniera ironica il KO di Kokorin arrivato alla vigilia dell’impegno di campionato con il Venezia: “Non abbiamo fatto a tempo a parlare di lui come possibile alternativa a Vlahovic che si è fatto subito male. Forse ha pensato “sarà mica che mi fanno giocare per davvero? (ride ndr)”.

Poi ha aggiunto: “Vlahovic in tutte le partite ha dato il massimo, mi dicono che anche in allenamento faccia lo stesso. E finché un giocatore mi dà questo, io non lo posso accantonare. Poi c’è da capire anche cosa ci sia dietro alla scelta del ragazzo”.