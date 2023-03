Galli: “Non so chi glielo abbia fatto fare a Sirigu di venire a Firenze, visto che gioca poco. Scudetto e Champions, Gollini ci ha guadagnato. Tutti troppo feroci con Terracciano”

L’ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, sugli attuali estremi difensori viola ha le idee chiare: “Terracciano ha grandi meriti. Nonostante tutti lo avessimo sempre identificato come un ottimo secondo, nel momento del bisogno è sempre stato pronto. Poi con lui si è sempre stati troppo feroci, perché vedendolo come secondo si andava a cercare di incolpare la società che non aveva preso un titolare. Invece lui con serietà e professionalità ha dimostrato di meritare la fiducia di tutti”.

Sullo scambio Sirigu-Gollini, per Galli uno dei due ci ha guadagnato sicuramente: “Sirigu a Cremona si è fatto trovar pronto. Non so cosa sia successo, ma a Napoli ora staresti per vincere il campionato, aggiungendo i quarti di finale di Champions. Giocare poco per giocare poco… Non so chi glielo abbia fatto fare a Sirigu. Gollini ci ha guadagnato perché parteciperà alla vittoria del titolo e alle fasi finali di Champions”.

Le parole di Galli sono riportate da Tuttomercatoweb.