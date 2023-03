Galli: “Perché non è mai stato chiesto ai fiorentini cosa volessero fare del Franchi con un referendum? L’errore è a monte…”

L’ex portiere della Fiorentina e consigliere regionale della Lega Giovanni Galli ha parlato a La Nazione del tema Artemio Franchi e dell’alternativa all’impianto di Campo di Marte durante il periodo dei lavori che dovrebbero tenerlo chiuso per due stagioni calcistiche: “Il problema è esploso ancora una volta perché si è detto che la Fiorentina va a giocare fuori per due anni, altrimenti nessuno ci avrebbe fatto caso. Eppure il problema c’era da tempo e nessuno di noi ha mai avuto risposte fino ad ora. Credo che il vero errore sia stato fatto a monte, nel voler pensare che lo stadio della Fiorentina debba essere per forza confinato all’interno del Comune di Firenze.

L’unica certezza oggi è l’allungamento dei tempi con conseguenze disastrose sia per la Fiorentina che per tutto il quartiere di Campo di Marte. Forse sarebbe stato meglio trovare un altro luogo all’interno del quale costruire lo stadio e studiare un piano per mantenere in vita il Franchi. Non si può disputare un campionato senza mai avere il proprio stadio. Quando entravo al Franchi era un po’ varcare la soglia di casa. Perché a suo tempo non è stato fatto un referendum per chiedere cosa volessero effettivamente i fiorentini? La politica ha il dovere di decidere ma non può non ascoltare i cittadini”.