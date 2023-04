Galli: “Se parliamo di meriti, Terracciano dovrebbe essere convocato da Mancini. Adesso la Fiorentina…”

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a serieanews.com, intervenendo sull’ottimo momento della squadra di Vincenzo Italiano e sugli obiettivi che può raggiungere: “Perché questa squadra non dovrebbe essere protagonista? La finale è tra due mesi, quindi molte cose possono ancora cambiare. Di qui a fine maggio, tanti equilibri possono essere stravolti. Anche la condizione atletica, può ulteriormente migliorare. Poi in finale secca ci sta tutto, può venir fuori qualsiasi risultato per la Fiorentina. Quantomeno non ci sono favoriti tra i Viola e quella lì che passerà tra Juventus e Inter. Dopotutto, la formazione di Italiano ha sempre giocato ottime partite contro le grandi”

E su Terracciano e una possibile chiamata in Nazionale: “Ormai verso i trent’anni e l’Italia è piena di portieri giovani su cui investire. Ha ancora 2-3 anni dove potrebbe rendersi disponibile. Poi se facciamo un discorso esclusivamente di meriti, allora sì: uno come Terracciano meriterebbe di essere convocato in Nazionale”

E sulla Conference: “Quando sei a giocare, te la giochi fino in fondo senza fare alcun calcolo. La Fiorentina in questo momento è in una condizione psico-fisica che non accusa il doppio confronto, tra il campionato e le coppe”.