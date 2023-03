Galli: “Serve tempo per adattarsi alla filosofia di Italiano, ora Barak è tutt’altro giocatore. Fiorentina ritrovata ma il Sivasspor avrà voglia di rivalsa”

Portiere ed ex dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio di varie tematiche di casa viola, con focus principale sulla sfida col Sivasspor di stasera. Ecco cosa ha detto l’ex portiere gigliato.

“Rischi ci sono sempre se si sbaglia l’approccio, soprattutto in Europa. Il Sivasspor è una squadra turca, quindi orgogliosa, e il fatto che venga da una sconfitta per 3-0 in campionato non aiuta la Fiorentina. Avranno voglia di rivalsa. Penso a quando la Fiorentina a Braga ha riscattato un periodo difficile. Il Sivasspor lo conosciamo poco, anche a livello ambientale e questa è un’insidia. Bisogna affrontare la gara con attenzione e rispetto, consapevoli però che la Fiorentina è più forte. La squadra ha ritrovato il filo conduttore nelle ultime gare dopo un paio di mesi in sembrava si fosse incartata nei dettami tattici dell’allenatore. Bisogna arrivare a questa sfida con la forza di ciò che la Fiorentina con sofferenza ha recuperato, ritrovando la propria identità, ma senza commettere l’errore di pensare che questo possa farci scendere in campo oggi senza sudare”.

E ancora: “Quando arriva un calciatore nuovo ci si aspetta qualcosa che colpisca. Se un giocatore non è al meglio e non fa nulla che resti impresso, parte la bocciatura ed è un ragionamento naturale. Se un calciatore però ha alle spalle una storia bisogna aver la pazienza di aspettarlo. Ci sono calciatori della Fiorentina che mi hanno deluso, anche se sono cresciuti e un po’ migliorati. Aver sostituito tanti giocatori richiedeva naturalmente tempo per l’adattamento agli schemi della squadra. Barak non è certo quello dei primi due mesi in viola, è tutt’altro giocatore. Italiano è un allenatore che cerca di dare un’identità e delle pretese, non è come andare alla Roma di Mourinho, in cui si mettono le proprie qualità al servizio della squadra e punto. Nella filosofia della Fiorentina serve tempo per adattarsi e riuscire a scendere in campo al meglio”.