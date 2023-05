Galli: “Spero la fatica della Fiorentina sia dovuta alla gestione delle energie. La finale contro l’Inter…”

L’ex portiere e tifoso viola Giovanni Galli ha parlato di Fiorentina a Lady Radio, intervenendo sui prossimi impegni che aspettano la squadra di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Mi sembra che ultimamente la squadra abbia fatto un po’ fatica, spero sia gestione delle energie in vista del finale di stagione. Ora ci sono due grandi chance. Se l’Inter arriva in finale di Champions sarà dura fermare il loro entusiasmo in finale di Coppa Italia. Se andassero fuori, invece, si dovrebbero riscattare, ma il colpo lo potrebbero sentire. In Coppa Italia la Cremonese di oggi avrebbe fatto di gran lunga più paura della Cremonese di un mese fa. Al Franchi non c’hanno nemmeno provato”