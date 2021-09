Galli: “Terracciano ha messo in difficoltà Italiano. Amrabat? Col pallone tra i piedi ha dei limiti”

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato dei temi del momento in casa viola a Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: “Terracciano ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa. Qualcuno dubitava che potesse giocare in Serie A, invece il suo lavoro ha messo in difficoltà Italiano per quanto riguarda la scelta del titolare. Ha dimostrato di esser all’altezza. Poi se il titolare sia lui o Dragowski, toccherà al tecnico deciderlo. Alternanza tra i due? Nel calcio moderno c’è bisogno di avere due portieri bravi e la Fiorentina li ha: questo non può che far contento Italiano. Amrabat? Ammiro il suo atteggiamento, meno le sue qualità e caratteristiche. E’ un giocatore che lotta e rincorre, però ha dei limiti soprattutto quando ha la palla tra i piedi”.