Galli: “Un conto è essere piacevole, un altro è essere vincente. La Fiorentina deve ancora trovare la sua dimensione”

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto a Lady Radio: “Per me il bicchiere è sempre mezzo pieno, anche se ci sono alcune cose che vanno rivisitate e corrette. È vero che siamo passati in vantaggio, ma il Napoli dava la sensazione di essere più squadra. E questo è normale, visto che sono tanti anni che giocano assieme. Queste non sono le nostre partite, vanno interpretate come un mezzo per arrivare all’obiettivo da raggiungere. Non penso che la Fiorentina sia in grado di poter arrivare tra le prime sei: se tutto dovesse andare bene, però, ci può far divertire. Un conto è essere piacevole, un altro è essere vincente: la Fiorentina deve ancora trovare la sua dimensione”.

Continua così Galli: “A Vlahovic dà fastidio la densità di uomini che ha attorno: non è abituato e si vede. Il serbo è stato schermato bene ieri dalla difesa del Napoli: Koulibaly è irritante per quanto è forte, gioca con la sigaretta in bocca. Nico Gonzalez deve giocare sulla destra, è più pericoloso: lui e Callejon devono avere i piedi sulla linea quando la Fiorentina è in possesso”.