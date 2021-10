Galli: “Vlahovic generoso sul rigore, ha messo da parte l’ego. Tiro le orecchie a Cragno perché anche da Fiesole hanno visto dove avrebbe calciato Biraghi”

L’ex direttore sportivo e portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio è tornato sul rigore assegnato ai viola e non calciato da Dusan Vlahovic.

“Il ragazzo non sentiva la serenità addosso per batterlo – ha detto – e ha messo da parte l’ego. Gli riconosco la generosità e sul Vlahovic giocatore non possiamo dir nulla”

Poi Galli ha aggiunto: “Finalmente gli fanno tirare le punizioni perché Biraghi non era in grado di farlo. E voglio tirare le orecchie a Cragno perché lo avevano visto anche da Fiesole dove avrebbe tirato il rigore il terzino viola”.