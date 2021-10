Galli: “Vlahovic vuole andarsene? Arrivederci e grazie. Ma non può romperci i marroni con le frasi su Firenze e la sua seconda casa”

L’ex dirigente e portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha sottolineato in maniera critica le dichiarazioni fatte da Dusan Vlahovic, prima che arrivasse la notizia del suo rifiuto a rinnovare il contratto con i viola.

“Si sta cercando di fare un polverone in questa faccenda – ha detto – una vicenda nella quale la Fiorentina avrebbe pagato dazio per i propri errori, perché è stata costretta ad offrire 5 milioni ad un giocatore. Vlahovic non ci vuol stare perché preferisce altri colori e altre squadre? Bene, arrivederci e grazie. Ma non ci può rompere i marroni (testuale ndr) con discorsi come “ho parlato con la mia famiglia” “come si sta bene a Firenze”, “la città è la mia seconda casa”. L’ha dette lui, nell’ultimo mese, non noi, queste frasi”.