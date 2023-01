Galliani fa un assist alla Fiorentina: “Brekalo sicuramente non arriverà al Monza, è un profilo che non ci interessa”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a Sport Mediaset prima del match di Coppa Italia contro la Juventus, chiudendo all’arrivo di un forte obiettivo di mercato della Fiorentina:

“No, assolutamente no: Brekalo non verrà da noi. Il nostro allenatore vuole stare con questo gruppo di ragazzi fantastici. Poi il mercato è dinamico, può succedere di tutto, ma certamente non arriverà Brekalo che è una mezza punta sinistra e lì siamo pieni di giocatori quindi sicuramente no“.

E poi su un ex viola che era stato accostato al Monza: “Lirola? L’abbiamo seguito per un po’ poi abbiamo abbandonato la pista. In questo gennaio faremo o zero o un acquisto: vedremo se sarà zero o uno”.