Galliani: “Non ho visto il rigore di Pessina e nel finale di partita ero in Duomo. I nostri 41 punti sono straordinari”

Ex dirigente milanista, oggi vicepresidente e Ad del Monza, Adriano Galliani ha parlato nel post gara di Monza-Fiorentina:

“Il presidente ha parlato con il capitano Matteo Pessina poco fa. Io l’ho sentito prima della partita, nell’intervallo e dopo la gara. Io, come sempre, per il finale ero in Duomo. Il rigore di Pessina non l’ho visto. lo vedrò questa sera in tv. Aver conquistato 41 punti è qualcosa di straordinario, ora dobbiamo andare avanti e tentare di scalare altre posizioni”.