Gamberini: “Coppa Italia? La Fiorentina ha già dimostrato di poter avere la meglio con le grandi. E l’Inter potrebbe arrivarci in fase calante…”

L’ex difensore della Fiorentina, Alessandro Gamberini, ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della squadra allenata da Vincenzo Italiano fra campionato, coppe e non solo:

“Son contento per lo scudetto del Napoli: ci ho passato solo una stagione, ma si percepiva un calore pazzesco. A Firenze avremmo potuto fare come loro, ma il gap con le grandi era più grande, sarebbero serviti altri investimenti con Corvino“.

E sulla finale di Coppa Italia ha detto: “La Fiorentina ha già dimostrato di potersi imporre con le grandi e l’Inter potrebbe arrivarci in fase calante. Per me si parte da 50 e 50, con la motivazione dei Viola alle stelle”.