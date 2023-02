Gamberini: “La stagione non è così tanto sotto le aspettative: la Fiorentina ha una grande chance in Coppa Italia. Il gioco di Italiano richiede grande impegno”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alessandro Gamberini è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola: “Devo essere sincero, non credo che la stagione sia così tanto sotto le aspettative. In fondo, la Fiorentina è a cinque punti dal settimo posto: arrivare sopra è complicatissimo, ma la Viola è attrezzata per ripetere gli stessi risultati della scorsa annata. Poi, soprattutto, la pista aperta della Coppa Italia aggiunge qualcosa in più e darebbe un valore incredibile alla stagione“.

Sul calo di risultati della squadra viola: “Non è facile. L’anno scorso la Fiorentina ha fatto il massimo, Italiano ha avuto il grande merito di riaccendere l’entusiasmo a Firenze e di riportare la gente allo stadio. La piazza, chiaramente, si aspetta sempre quel passo di crescita, ma bisogna essere realisti: avere o non avere Vlahovic ha cambiato la stagione. Ora la squadra fatica a competere con quelle più forti, ma ripeto, è la coppa che può dare un significato alla stagione”.

Sul gioco di Italiano: “Il calcio, oggi, è questo: quando proponi qualcosa, dopo due partite ti hanno già studiato. Questo, tuttavia, succede a qualsiasi squadra. Il gioco dell’allenatore viola richiede una condizione ottimale: giocatori in palla, rapidi, totali. Il percorso che sta facendo adesso, comunque, è nelle corde”.