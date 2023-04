Gamberini: “Non si può criticare lo straordinario lavoro di Italiano. La Fiorentina è nelle perfette condizioni per vincere due trofei”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alessandro Gamberini ha parlato a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione in casa viola: “Io avevo già prospettato mesi fa una stagione del genere; al di là delle critiche, ho sempre considerato consono il cammino della squadra. Non credo si possa criticare il lavoro di Italiano, che finora è stato straordinario. Inoltre, il percorso nelle coppe non ha subito questa flessione: la Fiorentina è nelle perfette condizioni per vincere due trofei e rendere l’annata straordinaria“.

E aggiunge: “Visto che i risultati sono sempre stati abbastanza in linea con l’oggettivo valore della squadra, c’è anche da ricordare che questo campionato è spaccato in due blocchi. Inoltre, la Fiorentina aveva giocatori non abituati a reggere il triplo impegno e questo ha influito. Adesso la possibilità è concreta, questa squadra può lasciare un segno nella storia. Ricordo il ciclo nostro: abbiamo giocato la Champions League, ma senza vincere”.