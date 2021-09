Gamberoni: “Fiorentina ora serve continuità. Condivido la scelta di dare la fascia di capitano a Biraghi”

Questo pomeriggio l’ex difensore e capitano della Fiorentina Alessandro Gamberini, attualmente allenatore della Virtus Verona, ha rilasciato una lunga intervista radiofonica a Radio Bruno. Queste le sue parole:

“Domani sarà una partita importante per entrambe le squadre, anche se per motivi diversi. Prevedo una Fiorentina che cercherà di far sua la partita e di portare i tre punti a casa, anche solo per dare continuità a quanto di buono fatto fino ad ora. Per il Genoa è ancora più importante: sono ancora alla ricerca di un’identità, prima Ballardini riuscirà a dare solidità alla squadra e prima potranno cercare di fare un campionato tranquillo. La difesa della Fiorentina? Ho visto una fiorentina ben impostata in difesa, ma mi pronunciai già nel pre campionato quando fu ufficiale l’arrivo di Italiano in panchina. Ero convinto che avrebbe fatto bene e le prime uscite in campionato mi hanno dato una conferma. La difesa è forte ed i principi di gioco di Vincenzo stanno producendo un salto di qualità di tutto il reparto. Biraghi capitano? Penso sia una scelta giusta, non so se societaria o della squadra ma Biraghi è un giocatore che ha un peso importante nello spogliatoio, è già da molti anni a Firenze e quindi conosce la piazza, sicuramente è un elemento ben voluto da tutti i compagni. A questo si somma l’esperienza internazionale maturata con la maglia della Nazionale. Da esterno condivido in toto questa soluzione. Come mi spiego il prematuro divorzio tra Prandelli e la Fiorentina? Non lo so, non ho gli elementi per esprimere un parere. Mi dispiace che il mister non sia riuscito a fare quello che aveva in mente di fare, tutto questo non scalfisce comunque la grande considerazione che ho di Cesare come allenatore e come uomo”.